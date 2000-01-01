Башарин Василий Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Башара Леонтий Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1647
Мать ребёнка: не указана
Исторические акты Спасского монастыря т.3 перепись Собакина 1648 и Головина 1628
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
РГАДА ф.1209 оп.1 д.59 Писцовые книги 1678 года письма Козловского
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: дочь Башарина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башарин Григорий Васильев
Мать ребёнка: не указана
РГАДА ф.1209 оп.1 д.59 Писцовые книги 1678 года письма Козловского