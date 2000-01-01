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Башарин Василий Леонтьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Башара Леонтий Андреев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1647

Сын: Башарин Никита Васильев

Мать ребёнка: не указана

Исторические акты Спасского монастыря т.3 перепись Собакина 1648 и Головина 1628
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башарин Яков Васильев

Мать ребёнка: не указана

РГАДА ф.1209 оп.1 д.59 Писцовые книги 1678 года письма Козловского
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: дочь Башарина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башарин Григорий Васильев

Мать ребёнка: не указана

РГАДА ф.1209 оп.1 д.59 Писцовые книги 1678 года письма Козловского
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