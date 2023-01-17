Любомудров Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1883
Дочь: Маргарита Ивановна
Мать ребёнка: Любомудрова Анна Федоровна
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1886
Сын: Любомудров Валентин Иванович
Мать ребёнка: Любомудрова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
26.06.1887
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Любомудрова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
06.11.1892
Дочь: Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Любомудрова Анна Федоровна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно