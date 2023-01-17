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Любомудров Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1883

Дочь: Маргарита Ивановна

Мать ребёнка: Любомудрова Анна Федоровна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1886

Сын: Любомудров Валентин Иванович

Мать ребёнка: Любомудрова Анна Федоровна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
26.06.1887

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Любомудрова Анна Федоровна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
06.11.1892

Дочь: Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Любомудрова Анна Федоровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любомудрова Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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