Тельная олеся борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тельная олеся борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1983

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

мТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1983

Отец: Тельной борис дмитриевич

Мать: Тельная татьяна алексеевна

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