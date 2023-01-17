Тхорик Омельян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТхорик Омельян

Тхорик Омельян

avatar

Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1770 ст.

Сын: Тхорик Василий Омельянович

Мать ребёнка: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тхорик Андрей Омельянович

Мать ребёнка: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тхорик Тимох Омельянович

Мать ребёнка: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close