Плаксин Сергей Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плаксин Евгений Иванович
Мать: Плаксина Анастасия
Рождение ребёнка
16.04.1979
Сын: Плаксин Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Плаксина Любовь
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плаксина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плаксина Любовь