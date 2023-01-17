Плаксин Сергей Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плаксин Сергей Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плаксин Евгений Иванович

Мать: Плаксина Анастасия

Рождение ребёнка
16.04.1979

Сын: Плаксин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Плаксина Любовь

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плаксина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плаксина Любовь

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