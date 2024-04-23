Шелудков Степан Ефимович
Место рожденияСубботино, Тюменской области
Дата рожденияОколо 1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелудков Николай Степанович
Мать ребёнка: Шелудкова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелудков Леонид Степанович
Мать ребёнка: Шелудкова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дворянкина (Шелудкова) Галина Степановна
Мать ребёнка: Шелудкова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелудков Михаил Степанович
Мать ребёнка: Шелудкова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелудков Геннадий Степанович
Мать ребёнка: Шелудкова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
22.06.1939
Сын: Шелудков Григорий Степанович
Мать ребёнка: Шелудкова Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно