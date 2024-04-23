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Шелудков Степан Ефимович

Место рождения

Субботино, Тюменской области

Дата рождения

Около 1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелудков Николай Степанович

Мать ребёнка: Шелудкова Анна Михайловна

Мальково, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелудков Леонид Степанович

Мать ребёнка: Шелудкова Анна Михайловна

Мальково, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дворянкина (Шелудкова) Галина Степановна

Мать ребёнка: Шелудкова Анна Михайловна

Мальково, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелудков Михаил Степанович

Мать ребёнка: Шелудкова Анна Михайловна

Мальково, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелудков Геннадий Степанович

Мать ребёнка: Шелудкова Анна Михайловна

Мальково, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
22.06.1939

Сын: Шелудков Григорий Степанович

Мать ребёнка: Шелудкова Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно

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