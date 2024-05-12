Упоров Алексей Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1851
Дочь: Упорова Татьяна Алексеева
Мать ребёнка: Упорова (Кожевина) Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
20.03.1853
Сын: Упоров Яков Алексеев
Мать ребёнка: Упорова (Кожевина) Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
23.05.1859
Дочь: Упорова Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Упорова (Кожевина) Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
04.11.1861 ст.
Мать ребёнка: Упорова (Кожевина) Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
28.01.1864
Мать ребёнка: Упорова (Кожевина) Татьяна Иванова
Смерть
Неизвестно