Упоров Алексей Федоров 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Упоров Алексей Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: Упорова (Усова) Мавра Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Упорова (Кожевина) Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
06.01.1851

Дочь: Упорова Татьяна Алексеева

Мать ребёнка: Упорова (Кожевина) Татьяна Иванова

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1853

Сын: Упоров Яков Алексеев

Мать ребёнка: Упорова (Кожевина) Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
23.05.1859

Дочь: Упорова Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Упорова (Кожевина) Татьяна Иванова

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1861 ст.

Сын: Упоров Варлаам Алексеев

Мать ребёнка: Упорова (Кожевина) Татьяна Иванова

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1864

Сын: Упоров Игнатий Алексеев

Мать ребёнка: Упорова (Кожевина) Татьяна Иванова

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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