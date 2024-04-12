Иванов Борис
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Яковлев Иван болшей
Мать: Карпова Василиса
Рождение ребёнка
1776
Сын: Борисов Иван болшой
Мать ребёнка: Герасимова Василиса
Рождение ребёнка
1780
Сын: Борисов Иван меншой
Мать ребёнка: Герасимова Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Герасимова Василиса
Смерть
Неизвестно