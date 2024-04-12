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Иванов Борис

Место рождения

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Яковлев Иван болшей

Мать: Карпова Василиса

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Борисов Иван болшой

Мать ребёнка: Герасимова Василиса

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Борисов Иван меншой

Мать ребёнка: Герасимова Василиса

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Василиса

Смерть
Неизвестно
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