Розенблат Шлема (Шура)
Место рождения
Дата рождения15.07.1913
Дата смерти02.09.1985
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1913
Отец: Розенблат Иёйна (Иона)
Мать: Розенблат (Спивак) Бруха
Образование
Неизвестно
специальное (строитель)
Рождение ребёнка
1936
Сын: Розенблат Леонид
Мать ребёнка: Розенблат (Мишуровская) Мира
Одесса, Одеська область
Бракосочетание
27.?.1937
Рождение ребёнка
12.07.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Розенблат (Мишуровская) Мира
Смерть
02.09.1985
Похороны
Неизвестно