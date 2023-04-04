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Розенблат Шлема (Шура)

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Место рождения

Терновка, Вінницька область

Дата рождения

15.07.1913

Дата смерти

02.09.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1913

Отец: Розенблат Иёйна (Иона)

Мать: Розенблат (Спивак) Бруха

Терновка, Вінницька область
Образование
Неизвестно
специальное (строитель)
Рождение ребёнка
1936

Сын: Розенблат Леонид

Мать ребёнка: Розенблат (Мишуровская) Мира

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
27.?.1937

Жена: Розенблат (Мишуровская) Мира

Рождение ребёнка
12.07.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Розенблат (Мишуровская) Мира

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.09.1985
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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