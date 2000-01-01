Блинов Данилко Авдеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Данилко Авдеевич

Блинов Данилко Авдеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Конашев Овдейко Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1636

Сын: Блинов Фетка Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1638 ст.

Сын: Блинов Мишка Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1640 ст.

Сын: Блинов Ивашко Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Прохорко Данилович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
деревня Петрушки Блина Конашева
Смерть
Неизвестно
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