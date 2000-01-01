Блинов Данилко Авдеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Конашев Овдейко Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1636
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1638 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1640 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Прохорко Данилович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
деревня Петрушки Блина Конашева
Смерть
Неизвестно