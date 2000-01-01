Сластенин Иван Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Новикова Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Сластенина Васса Кузьминична
Бракосочетание
До 26.11.1854
Рождение ребёнка
?.12.1854
Мать ребёнка: Сластенина Васса Кузьминична
Рождение ребёнка
06.02.1856
Сын: Сластенин . Иванович
Мать ребёнка: Сластенина Васса Кузьминична
Рождение ребёнка
18.02.1857
Сын: Сластенин . Иванович
Мать ребёнка: Сластенина Васса Кузьминична
Работа или профессия
Неизвестно