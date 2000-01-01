Сластенин Иван Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСластенин Иван Харитонович

Сластенин Иван Харитонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сластенин Харитон Семенович

Мать: Сластинина Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Новикова Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Сластенина Васса Кузьминична

Бракосочетание
До 26.11.1854

Жена: Сластенина Васса Кузьминична

Рождение ребёнка
?.12.1854

Сын: Сластенин Яков Иванович

Мать ребёнка: Сластенина Васса Кузьминична

Рождение ребёнка
06.02.1856

Сын: Сластенин . Иванович

Мать ребёнка: Сластенина Васса Кузьминична

Рождение ребёнка
18.02.1857

Сын: Сластенин . Иванович

Мать ребёнка: Сластенина Васса Кузьминична

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close