Шайдурова Фекла ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШайдурова Фекла ?

Шайдурова Фекла ?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1744

Дата смерти

10.12.1824

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Сластинина Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Шайдуров Федор Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайдуров Борис Федорович

Отец ребёнка: Шайдуров Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайдуров Кузьма Федорович

Отец ребёнка: Шайдуров Федор Яковлевич

Смерть
10.12.1824
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close