Шайдурова Фекла ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1744
Дата смерти10.12.1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Сластинина Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Шайдуров Федор Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шайдуров Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шайдуров Кузьма Федорович
Отец ребёнка: Шайдуров Федор Яковлевич
Смерть
10.12.1824