Горбачёв Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 1944
Воинское звание: Краснофлотец Призван в 1944 году. 8.08.1944 года поступил в 199 армейский запасной стрелковый полк. Затем попал в учебный отряд Краснознамённого Балтийского флота, который готовил спе... Показать все
Смерть
Неизвестно