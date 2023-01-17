Шедько Иосиф Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1910
Дочь: Шестакова Мария Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Чересово, Лепельский район, Витебская область
Смерть
1937
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
13.01.1930 осужден по ст. 58-10 УК к высылке в Северный край на 3 года, 2.02.33 освобожден без права проживания в приграничных районах и той местности, откуда выслан, на срок 3 года. 16.01.1989 реабил... Показать все