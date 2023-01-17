Шедько Иосиф Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШедько Иосиф Ефимович

Шедько Иосиф Ефимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1910

Дочь: Шестакова Мария Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Чересово, Лепельский район, Витебская область
Смерть
1937
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
13.01.1930 осужден по ст. 58-10 УК к высылке в Северный край на 3 года, 2.02.33 освобожден без права проживания в приграничных районах и той местности, откуда выслан, на срок 3 года. 16.01.1989 реабил... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close