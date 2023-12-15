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Важник Кондрат Хвёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Важник Хвёдор Прокопович

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Важник Фома Кондратович

Мать ребёнка: (Гринек) Аксинья Федоровна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Важник Дионис Кондратович

Мать ребёнка: (Гринек) Аксинья Федоровна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Важник) Татьяна Кондратовна

Мать ребёнка: (Гринек) Аксинья Федоровна

Смерть
Неизвестно

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