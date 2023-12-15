Важник Кондрат Хвёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Важник Хвёдор Прокопович
Мать: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Гринек) Аксинья Федоровна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Важник Дионис Кондратович
Мать ребёнка: (Гринек) Аксинья Федоровна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Важник) Татьяна Кондратовна
Мать ребёнка: (Гринек) Аксинья Федоровна
Смерть
Неизвестно