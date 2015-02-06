Галкина Степанида Анфимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1906
Дата смерти10.12.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Мальцева Нина Михайловна
Отец ребёнка: Галкин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Галкин Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Галкин Михаил Семенович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
10.12.1991