Галкина Степанида Анфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина Степанида Анфимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1906

Дата смерти

10.12.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1936 г.р.
1939 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Мальцева Нина Михайловна

Отец ребёнка: Галкин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Галкин Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Галкин Михаил Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галкин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галкин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галкин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галкин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галкин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галкин Михаил Семенович

Смерть
10.12.1991
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