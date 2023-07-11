Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маслова Елизавета старшая сестра Степановна
Отец ребёнка: Маслов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маслова Ольга младшая Степановна
Отец ребёнка: Маслов Степан
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Маслова Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Маслов Степан
Актаиха, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно