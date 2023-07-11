Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова Елизавета старшая сестра Степановна

Отец ребёнка: Маслов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова Ольга младшая Степановна

Отец ребёнка: Маслов Степан

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Маслова Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Маслов Степан

Актаиха, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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