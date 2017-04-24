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Лебедев Евгений Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1930

Дата смерти

24.04.2017

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1930

Отец: Лебедев Давыд (Довыд) Андреевич

Мать: Лебедева (Ткачева) Ольга Марковна

Рождение ребёнка
20.08.1952

Дочь: Верхотурова (Лебедева) Людмила Евгеньевна

Мать ребёнка: (Бирючева) Елена Николаевна

Бурхун, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
02.01.1957

Сын: Лебедев Василий Евгеньевич

Мать ребёнка: (Бирючева) Елена Николаевна

Смерть
24.04.2017

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