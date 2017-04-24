Лебедев Евгений Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1930
Дата смерти24.04.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1930
Рождение ребёнка
20.08.1952
Дочь: Верхотурова (Лебедева) Людмила Евгеньевна
Мать ребёнка: (Бирючева) Елена Николаевна
Бурхун, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
02.01.1957
Сын: Лебедев Василий Евгеньевич
Мать ребёнка: (Бирючева) Елена Николаевна
Смерть
24.04.2017