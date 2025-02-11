Peters (Dueck Dyck) Margaretha 09.12.1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Peters (Dueck Dyck) Margaretha

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 09.12.1824, Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умерла 13.03.1899, Rhineland, Manitoba, Canada

Отец
Dyck Klaas?.03.1783 г.р.
Мать
Dyck (Penner) Maria1792 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1824

Отец: Dyck Klaas

Мать: Dyck (Penner) Maria

Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Крещение
05.05.1843
Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Иммиграция
30.06.1878
Canada

S. S. Peruvian

Смерть
13.03.1899
Rhineland, Manitoba, Canada

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