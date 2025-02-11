Peters (Dueck Dyck) Margaretha
женский, родилась 09.12.1824, Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умерла 13.03.1899, Rhineland, Manitoba, Canada
ОтецDyck Klaas?.03.1783 г.р.
МатьDyck (Penner) Maria1792 г.р.
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Рождение
09.12.1824
Отец: Dyck Klaas
Мать: Dyck (Penner) Maria
Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Крещение
05.05.1843
Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Иммиграция
30.06.1878
Canada
Смерть
13.03.1899
Rhineland, Manitoba, Canada