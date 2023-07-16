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Пешков Вячеслав Егорович

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Место рождения

Хорхорино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

19.03.1946

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1946

Отец: Пешков Егор Николаевич

Мать: Пешкова (Чечулинская) Вера Алексеевна

Хорхорино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
18.03.1971

Жена: Пешкова (Денисенко) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
11.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пешкова (Денисенко) Любовь Николаевна

Аксентис, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.10.1978

Дочь: Пешкова Вероника Вячеславна

Мать ребёнка: Пешкова (Денисенко) Любовь Николаевна

Жанаозен, городская администрация Жанаозен, Мангистауская область
Рождение ребёнка
09.06.1981

Дочь: Щербакова (Пешкова) Надежда Вячеславовна

Мать ребёнка: Пешкова (Денисенко) Любовь Николаевна

Жанаозен, городская администрация Жанаозен, Мангистауская область

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