Пешков Вячеслав Егорович
Место рождения
Дата рождения19.03.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1946
Бракосочетание
18.03.1971
Рождение ребёнка
11.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пешкова (Денисенко) Любовь Николаевна
Аксентис, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.10.1978
Дочь: Пешкова Вероника Вячеславна
Мать ребёнка: Пешкова (Денисенко) Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
09.06.1981
Дочь: Щербакова (Пешкова) Надежда Вячеславовна
Мать ребёнка: Пешкова (Денисенко) Любовь Николаевна