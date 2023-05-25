Василий Васильев
Место рождения
Дата рождения04.04.1801 ст.
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1801 ст.
Отец: Василий Михайлов
Мать: Параскева Григорьева
Бракосочетание
30.10.1818 ст.
Жена: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Федор Васильев
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1824
Сын: Дмитрий Васильев
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Смерть
1854