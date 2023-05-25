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Василий Васильев

Место рождения

Марьино, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

04.04.1801 ст.

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1801 ст.

Отец: Василий Михайлов

Мать: Параскева Григорьева

Марьино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
30.10.1818 ст.

Жена: Федосья Иванова

Рождение ребёнка
1822

Сын: Федор Васильев

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Марьино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Марьино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
1854

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