Головин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.04.1936
Сын: Головин Александр Александрович
Мать ребёнка: Головина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мозжова Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Головина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головин Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Головина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Николай Александрович
Мать ребёнка: Головина Мария
Смерть
Неизвестно