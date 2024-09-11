Сладкова (Жиляева) Прасковья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сладкова (Жиляева) Прасковья Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маламаева (Сладкова) Евдокия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Сладков Лаврентий Евтропович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сладков Лаврентий Евтропович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сладков Павел Лаврентьевич

Отец ребёнка: Сладков Лаврентий Евтропович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сладков Лукьян Лаврентьевич

Отец ребёнка: Сладков Лаврентий Евтропович

Рождение ребёнка
15.03.1891

Сын: Сладков Андрей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Сладков Лаврентий Евтропович

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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