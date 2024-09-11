Сладкова (Жиляева) Прасковья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маламаева (Сладкова) Евдокия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Сладков Лаврентий Евтропович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сладков Павел Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сладков Лаврентий Евтропович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сладков Лукьян Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сладков Лаврентий Евтропович
Рождение ребёнка
15.03.1891
Сын: Сладков Андрей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сладков Лаврентий Евтропович
Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно