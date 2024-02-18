Боталова (Швецова) Римма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Боталова) Марина
Отец ребёнка: Боталов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Боталова) Ирина
Отец ребёнка: Боталов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Боталов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боталов Николай
Смерть
Неизвестно