Боталова (Швецова) Римма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталова (Швецова) Римма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1943 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Боталова) Марина

Отец ребёнка: Боталов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Боталова) Ирина

Отец ребёнка: Боталов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боталов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боталов Николай

Смерть
Неизвестно

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