Ростовцев Антип Плетёная Борода — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростовцев Антип Плетёная Борода

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
1800
Приехал в башкирию из кунгура, было их 7 братьев
Смерть
Неизвестно
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