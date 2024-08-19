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Пятанов Гаврило Михайлович

Место рождения

д.Заозерная Бердюжская волость,Ишимский уезд,Тобольская губерния

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Пятанов Михаил Степанович

Мать: Пятанова Маланья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пятанова Настасья Васильевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Пятанов Яков Гаврилович

Мать ребёнка: Пятанова Настасья Васильевна

Рождение ребёнка
01.08.1834

Дочь: Пятанова Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: Пятанова Маланья

восприемники брат его Иван и сестра их девица Васса
Смерть
Неизвестно

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