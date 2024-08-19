Пятанов Гаврило Михайлович
Место рожденияд.Заозерная Бердюжская волость,Ишимский уезд,Тобольская губерния
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Пятанов Михаил Степанович
Мать: Пятанова Маланья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Пятанова Настасья Васильевна
Рождение ребёнка
01.08.1834
Дочь: Пятанова Евдокия Гавриловна
Мать ребёнка: Пятанова Маланья
восприемники брат его Иван и сестра их девица Васса
Смерть
Неизвестно