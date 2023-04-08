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Суркова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Лопатина Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Сурков Григорий

Ульяновская область Александровка
Рождение ребёнка
22.11.1926

Сын: Сурков Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Сурков Григорий

Ульяновская область Астрадамовский район д. Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суркова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Сурков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суркова Полина Григорьевна

Отец ребёнка: Сурков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Сурков Григорий

Смерть
Неизвестно
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