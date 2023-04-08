Суркова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Лопатина Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Сурков Григорий
Ульяновская область Александровка
Рождение ребёнка
22.11.1926
Сын: Сурков Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Сурков Григорий
Ульяновская область Астрадамовский район д. Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суркова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Сурков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суркова Полина Григорьевна
Отец ребёнка: Сурков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сурков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Сурков Григорий
Смерть
Неизвестно