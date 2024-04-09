Татьяна Тимофеевна
Место рожденияд.Злобино
Дата рожденияОколо 1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1863
Муж: Федор Зиновьевич
Рождение ребёнка
17.07.1865
Дочь: Марья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Зиновьевич
Рождение ребёнка
20.04.1867
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Федор Зиновьевич