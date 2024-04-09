Татьяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Тимофеевна

Место рождения

д.Злобино

Дата рождения

Около 1844

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1863

Муж: Федор Зиновьевич

Рождение ребёнка
17.07.1865

Дочь: Марья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Зиновьевич

Рождение ребёнка
20.04.1867

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Федор Зиновьевич

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