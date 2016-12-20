Галкина (Чижова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина (Чижова) Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1936

Дата смерти

20.12.2016

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1936

Отец: Чижова Андрей Карпеевич

Мать: Чижова Елизавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.08.1958

Дочь: Цветкова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Галкин Алексей Иванович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.03.1962

Сын: Галкин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Галкин Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галкин Алексей Иванович

Смерть
20.12.2016
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