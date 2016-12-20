Галкина (Чижова) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1936
Дата смерти20.12.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1936
Рождение ребёнка
12.08.1958
Дочь: Цветкова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Галкин Алексей Иванович
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.03.1962
Отец ребёнка: Галкин Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.2016