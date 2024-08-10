Малышева Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малышева) Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Малышев Григорий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малышева) Раиса Григорьевна

Отец ребёнка: Малышев Григорий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Малышев Григорий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Григорий Павлович

Рождение ребёнка
1945

Сын: Малышев Валентин Григорьевич

Отец ребёнка: Малышев Григорий Павлович

Смерть
Неизвестно

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