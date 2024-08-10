Малышева Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Малышева) Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Малышев Григорий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Малышева) Раиса Григорьевна
Отец ребёнка: Малышев Григорий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Малышев Григорий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1945
Сын: Малышев Валентин Григорьевич
Отец ребёнка: Малышев Григорий Павлович
Смерть
Неизвестно