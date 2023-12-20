Милосердова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Милосердов Алексей Яковлев
Отец ребёнка: Милосердов Яков
Рождение ребёнка
1787
Сын: Милосердов Андрей Яковлев
Отец ребёнка: Милосердов Яков
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Милосердов Яков
Смерть
Неизвестно