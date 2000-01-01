Ненарокова Авдотья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненарокова Авдотья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Ненароков Василий Андреевич

Сухоречье
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Катерина Васильевна

Отец ребёнка: Ненароков Василий Андреевич

Сухоречье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ненароков Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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