Ненарокова Авдотья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Ненароков Василий Андреевич
Сухоречье
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Катерина Васильевна
Отец ребёнка: Ненароков Василий Андреевич
Сухоречье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно