Однов Степан Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1997
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
23.12.2022
Жена: скрыто настройками приватности
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.06.2023
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности