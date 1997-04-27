Однов Степан Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Однов Степан Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1997

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
23.12.2022

Жена: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.06.2023

Сын: Однов Глеб Степанович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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