Bailey (Bailey) Belva
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1899
Дата смерти18.10.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1899
Отец: Bailey Ellsworth
Бракосочетание
08.02.1920
Рождение ребёнка
17.02.1921
Дочь: Nyman (Anderson) Marie Belva
Отец ребёнка: Anderson Clark Percival
Рождение ребёнка
18.05.1939
Дочь: Svoboda (Amundsen/Hildahl) Sharon Kay
Отец ребёнка: Amundsen Peter
Смерть
18.10.1942
Похороны
18.10.1942