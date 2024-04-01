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Bailey (Bailey) Belva

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1899

Дата смерти

18.10.1942

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1899

Отец: Bailey Ellsworth

Мать: Harsch (Harsch) Emma Josephine

Бракосочетание
08.02.1920

Муж: Anderson Clark Percival

Рождение ребёнка
17.02.1921

Дочь: Nyman (Anderson) Marie Belva

Отец ребёнка: Anderson Clark Percival

Рождение ребёнка
18.05.1939

Дочь: Svoboda (Amundsen/Hildahl) Sharon Kay

Отец ребёнка: Amundsen Peter

Смерть
18.10.1942
Похороны
18.10.1942

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