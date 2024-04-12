Юрьева Екатерина Авдеевна
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Юрьев Алифан Селиванович
Рождение ребёнка
1737
Сын: Юрьев Григорий Алифанович
Отец ребёнка: Юрьев Алифан Селиванович
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Юрьев Алифан Селиванович
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Юрьев Алифан Селиванович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Матрена Алифановна
Отец ребёнка: Юрьев Алифан Селиванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно