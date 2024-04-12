Юрьева Екатерина Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьева Екатерина Авдеевна

Место рождения

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Юрьев Трофим Алифанович

Отец ребёнка: Юрьев Алифан Селиванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Юрьев Григорий Алифанович

Отец ребёнка: Юрьев Алифан Селиванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Юрьев Ларион Алифанович

Отец ребёнка: Юрьев Алифан Селиванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Юрьев Евстрат Алифанович

Отец ребёнка: Юрьев Алифан Селиванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Матрена Алифановна

Отец ребёнка: Юрьев Алифан Селиванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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