Турусова (Какушкина) Клавдия Александровна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.10.1923
Рождение ребёнка
10.10.1923
Дочь: Кузьмина (Турусова) Кира Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Турусов Пантелеймон Георгиевич
Рождение ребёнка
30.04.1925
Сын: Турусов Александр Пантелеймонович
Отец ребёнка: Турусов Пантелеймон Георгиевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Турусов Дмитрий Пантелеймонович
Отец ребёнка: Турусов Пантелеймон Георгиевич
Смерть
Неизвестно