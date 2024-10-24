Турусова (Какушкина) Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турусова (Какушкина) Клавдия Александровна

Место рождения

Спасск, Спасский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасск, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
06.10.1923

Муж: Турусов Пантелеймон Георгиевич

Спасск, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.10.1923

Дочь: Кузьмина (Турусова) Кира Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Турусов Пантелеймон Георгиевич

Спасск, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.04.1925

Сын: Турусов Александр Пантелеймонович

Отец ребёнка: Турусов Пантелеймон Георгиевич

Спасск, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Турусов Дмитрий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Турусов Пантелеймон Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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