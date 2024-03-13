Бобер (Наталья) ?
Место рождения
Дата рождения18.02.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбак Вероника
Отец ребёнка: Рыбак Геннадий
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыбак Геннадий
Брест, Брестская область