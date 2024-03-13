Бобер (Наталья) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобер (Наталья) ?

Место рождения

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

18.02.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбак Вероника

Отец ребёнка: Рыбак Геннадий

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбак Геннадий

Брест, Брестская область

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