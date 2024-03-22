Парфенов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.08.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1960
Бракосочетание
25.06.1982
Военная служба
С 30.10.1982
Галич, город Галич, Костромская область
Призван их Галичского РВК Костромской области в ряды ВМФ на Северный Флот
Рождение ребёнка
14.10.1983
Сын: Парфенов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Парфенова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
09.10.1984
Сын: Парфенов Иван Александрович
Мать ребёнка: Парфенова Галина Николаевна
Развод
26.06.2017