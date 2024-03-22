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Парфенов Александр Николаевич

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Место рождения

Мантурово, город Мантурово, Костромская область

Дата рождения

21.08.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1960

Отец: Парфенов Николай Николаевич

Мать: Парфенова Александра Григорьевна

Мантурово, город Мантурово, Костромская область
Бракосочетание
25.06.1982

Жена: Парфенова Галина Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Военная служба
С 30.10.1982
Галич, город Галич, Костромская область
Призван их Галичского РВК Костромской области в ряды ВМФ на Северный Флот
Рождение ребёнка
14.10.1983

Сын: Парфенов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Парфенова Галина Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.10.1984

Сын: Парфенов Иван Александрович

Мать ребёнка: Парфенова Галина Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Развод
26.06.2017

Жена: Парфенова Галина Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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