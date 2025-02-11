Кургашов Ананий Степанович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кургашов Ананий Степанович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Кургашова (Вирясова) Дарья Елевфериевна1864 г.р.
Дети
(Кургашова) Евдокия Ананьевна24.02.1896 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кургашова (Вирясова) Дарья Елевфериевна

Рождение ребёнка
24.02.1896

Дочь: (Кургашова) Евдокия Ананьевна

Мать ребёнка: Кургашова (Вирясова) Дарья Елевфериевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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