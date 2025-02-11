Кургашов Ананий Степанович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Дети
(Кургашова) Евдокия Ананьевна24.02.1896 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1896
Дочь: (Кургашова) Евдокия Ананьевна
Мать ребёнка: Кургашова (Вирясова) Дарья Елевфериевна
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно