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Князев Федор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Князев Степан

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Князева (--) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Князева) Маргарита Фёдоровна

Мать ребёнка: Князева (--) Анна Ивановна

Смерть
1943

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