Князев Федор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Князев Степан
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Князева (--) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Князева) Маргарита Фёдоровна
Мать ребёнка: Князева (--) Анна Ивановна
Смерть
1943