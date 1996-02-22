Калинкина (Чумаченко) Мария Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1917
Дата смерти22.02.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.09.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1939
Сын: Калинкин Владимир Тимофеевич
Отец ребёнка: Калинкин Тимофей Антонович
д. Солоновка Большенарымский район, Восточно-Казахстанской области
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Курмышева Надежда Тимофеевна
Отец ребёнка: Калинкин Тимофей Антонович
Казахская ССР, Восточно-Казахстанская обл. Большенарымский район, д. Солоновка
Смерть
22.02.1996
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область