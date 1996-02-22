Калинкина (Чумаченко) Мария Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинкина (Чумаченко) Мария Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1917

Дата смерти

22.02.1996

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1939

Сын: Калинкин Владимир Тимофеевич

Отец ребёнка: Калинкин Тимофей Антонович

д. Солоновка Большенарымский район, Восточно-Казахстанской области
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Курмышева Надежда Тимофеевна

Отец ребёнка: Калинкин Тимофей Антонович

Казахская ССР, Восточно-Казахстанская обл. Большенарымский район, д. Солоновка
Смерть
22.02.1996
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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