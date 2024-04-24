Комаров Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1968
Отец: Комаров Николай Иванович
Мать: Комарова Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1990
Дочь: Преображенская Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Комарова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
02.07.1993
Сын: Комаров Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Комарова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
28.01.2004
Дочь: Комарова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Комарова Татьяна Александровна