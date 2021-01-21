Садртдинов Зафир Аксанович
Место рождения
Дата рождения15.09.1961
Дата смерти21.01.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садртдинова Суфия Юнаевна
Рождение ребёнка
05.11.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садртдинова Суфия Юнаевна
Смерть
21.01.2021