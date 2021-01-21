Садртдинов Зафир Аксанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садртдинов Зафир Аксанович

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Место рождения

Иштерякова, Белебейский уезд, Уфимская губерния

Дата рождения

15.09.1961

Дата смерти

21.01.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Иштерякова, Белебейский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садртдинова Суфия Юнаевна

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садртдинова Суфия Юнаевна

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Смерть
21.01.2021
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