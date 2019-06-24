Трифонова (Захарина) Евгения Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова (Захарина) Евгения Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захарин Виктор Павлович

Мать: Захарина Вера Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Максим Анатольевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Софья Анатольевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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