Трифонова (Захарина) Евгения Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захарин Виктор Павлович
Мать: Захарина Вера Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов Максим Анатольевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова Софья Анатольевна
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности