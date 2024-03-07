Сенёшкина (Желобанова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенёшкина (Желобанова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1963

Отец: Желобанов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1984

Сын: Сенёшкин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Сенёшкин Михаил Викторович

Рождение ребёнка
04.08.1989

Сын: Сенёшкин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Сенёшкин Михаил Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенёшкин Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Сенёшкин Михаил Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенёшкин Михаил Викторович

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