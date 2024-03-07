Сенёшкина (Желобанова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1963
Отец: Желобанов ?
Рождение ребёнка
1984
Сын: Сенёшкин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Сенёшкин Михаил Викторович
Рождение ребёнка
04.08.1989
Сын: Сенёшкин Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Сенёшкин Михаил Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенёшкин Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Сенёшкин Михаил Викторович
Бракосочетание
Неизвестно