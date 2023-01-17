Новикова Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1953
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1953
Отец: Ложкин Василий Васильевич
Мать: Быкова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
13.06.1973
Дочь: Канивец Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Новиков Евгений Филиппович
Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
11.06.1988
Дочь: Галишникова Екатерина Юрьевна
Отец ребёнка: Антонов Юрий