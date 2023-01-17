Новикова Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1953

Отец: Ложкин Василий Васильевич

Мать: Быкова Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
13.06.1973

Дочь: Канивец Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Новиков Евгений Филиппович

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
11.06.1988

Дочь: Галишникова Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Антонов Юрий

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