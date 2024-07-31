Стародубцева Настасья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева Настасья Николаевна

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Николай

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Стародубцева) Федосья

Отец ребёнка: Стародубцев Николай

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Стародубцева) Евдокея

Отец ребёнка: Стародубцев Николай

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Стародубцева) Александра

Отец ребёнка: Стародубцев Николай

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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