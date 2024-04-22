Дермашева Вера Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
Около 1852
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Дермашева Пульхерия Павловна
Отец ребёнка: Дермашев Павел Александрович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Дермашева Александра Павловна
Отец ребёнка: Дермашев Павел Александрович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Дермашев Александр Павлович
Отец ребёнка: Дермашев Павел Александрович
Смерть
Неизвестно