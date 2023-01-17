Степанов Тимофей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Тимофей Андреевич

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Место рождения

Знаменка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

22.02.1915

Дата смерти

30.11.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Знаменка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махлаков Алексей

Мать ребёнка: Степанова Александра Иосиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанова Александра Иосиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанова Александра Иосиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Александра Иосиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанова Александра Иосиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанова Александра Иосиповна

Смерть
30.11.1993
Знаменка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
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