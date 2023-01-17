Степанов Тимофей Андреевич
Место рождения
Дата рождения22.02.1915
Дата смерти30.11.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махлаков Алексей
Мать ребёнка: Степанова Александра Иосиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
30.11.1993