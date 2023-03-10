(Шмарева) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шмарева) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шулаева) Лилия

Отец ребёнка: Шулаев Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулаев Валерий

Рождение ребёнка
05.11.1977

Дочь: (Шулаева) Ирина

Отец ребёнка: Шулаев Валерий

Рождение ребёнка
05.09.1979

Дочь: (Шулаева) Инна

Отец ребёнка: Шулаев Валерий

Смерть
2002

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