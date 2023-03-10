(Шмарева) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
Дата смерти2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шулаева) Лилия
Отец ребёнка: Шулаев Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шулаев Валерий
Рождение ребёнка
05.11.1977
Дочь: (Шулаева) Ирина
Отец ребёнка: Шулаев Валерий
Рождение ребёнка
05.09.1979
Дочь: (Шулаева) Инна
Отец ребёнка: Шулаев Валерий
Смерть
2002